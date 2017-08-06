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Afganlılara hakaret eden İsveçliye ceza

İsveç'te sosyal medyadan Afganlılara ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden 72 yaşındaki kadına, 80 gün hapis cezası verildi.

Afganlılara hakaret eden İsveçliye ceza

İsveç'te sosyal medyadan Afganlılara ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden 72 yaşındaki kadına, 80 gün hapis cezası verildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:56
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Afganlılara hakaret eden İsveçliye ceza

STOKCHOLM

İsveç'te Afgan ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden 72 yaşındaki bir kadın, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT, Malmö Bölge Mahkemesinin, sosyal medyada Afgan ve İsveçli siyasetçilere hakaret eden kadına, nefret suçu işlediği gerekçesiyle 80 gün hapis cezası verdiğini duyurdu.

Mahkeme, kadının hapsini para cezasına çevirerek, 4 bin kron ödemesinde karar kıldı.

Kadının, "Uppsala kentinde cinsel istismar arttı" başlıklı bir haberin altına yazdığı yorumda, Afgan erkeklerini kastederek "Sakallı maymunları ülkeye almayı durdurun. Hükümetten ve sol siyasetçilerden nefret ediyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganHakaretİsveçCezaönce Vatan
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