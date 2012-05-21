Afganistan'dan ivedi çekilme yok

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılacağı Şikago'daki NATO zirvesinin resmi açılışından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İvedi çekilme yok. Operasyon başarılı oluncaya kadar'da kalacağız'' dedi.Fransa'nın kararının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Rasmussen, Fransız muharip askerlerinin bu yılın sonuna kadar çekilme kararının ''seçim kampanyası sözü'' olduğunu ve bir siyasetçinin her zaman sözlerini tutması gerektiğine işaret etti.NATO Genel Sekreteri ayrıca Fransa'nın planının, güvenliğin kontrolünün aşamalı bir çekilmeyle Afgan güçlerine bırakılmasını öngören NATO stratejisiyle de uyum içinde olduğunu belirterek, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın başka şekilde destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.Rasmussen, ''Her şey eşgüdümlü bir şekilde ve İttifak içinde danışmalar temelinde yürütülecek. Bu dayanışmayı muhafaza edeceğimize güveniyorum'' diye konuştu.Afganistan'da NATO kuvvetleriyle çarpışan Taliban yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tüm NATO ülkelerinden Fransa örneğini izleyerek, ülkedeki askerlerini çekmeleri çağrısı yapmıştı.Taliban'dan yapılan üç sayfalık açıklamada, Batı'da Afganistan'daki savaşa kamuoyu desteğinin azaldığı kaydedilerek, siyasi liderlerden halklarını dinlemeleri ve Afganistan'ı terk etmeleri istenmişti.Bu arada, zirveye katılan İtalya Başbakanı Mario Monti'nin ülkesindeki deprem felaketi nedeniyle programını yarıda keserek İtalya'ya döneceği bildirildi.Sözcüsü, Monti'nin zirvenin ilk günkü çalışmalarına katıldıktan sonra yarın sabah İtalya'da olacak şekilde ABD'den ayrılacağını ve toplantılarda ikinci gün İtalya'yı Dışişleri Bakanı Giulio Terzi'nin temsil edeceğini belirtti.