Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Afganistan'dan ivedi çekilme yok

Rasmussen, Fransa'nın askerlerini çekmeyi hızlandırma kararına rağmen İttifak'ın Afganistan'dan ivedilikle çekilmeyeceğini bildirdi.

Afganistan'dan ivedi çekilme yok

Rasmussen, Fransa'nın askerlerini çekmeyi hızlandırma kararına rağmen İttifak'ın Afganistan'dan ivedilikle çekilmeyeceğini bildirdi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:52
417 Okunma
Afganistan'dan ivedi çekilme yok
     NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılacağı Şikago'daki NATO zirvesinin resmi açılışından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İvedi çekilme yok. Operasyon başarılı oluncaya kadar Afganistan'da kalacağız'' dedi.
     Fransa'nın kararının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Rasmussen, Fransız muharip askerlerinin bu yılın sonuna kadar çekilme kararının ''seçim kampanyası sözü'' olduğunu ve bir siyasetçinin her zaman sözlerini tutması gerektiğine işaret etti.
      NATO Genel Sekreteri ayrıca Fransa'nın planının, güvenliğin kontrolünün aşamalı bir çekilmeyle Afgan güçlerine bırakılmasını öngören NATO stratejisiyle de uyum içinde olduğunu belirterek, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın başka şekilde destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini kaydetti.
Rasmussen, ''Her şey eşgüdümlü bir şekilde ve İttifak içinde danışmalar temelinde yürütülecek. Bu dayanışmayı muhafaza edeceğimize güveniyorum'' diye konuştu.
      Afganistan'da NATO kuvvetleriyle çarpışan Taliban yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tüm NATO ülkelerinden Fransa örneğini izleyerek, ülkedeki askerlerini çekmeleri çağrısı yapmıştı.
      Taliban'dan yapılan üç sayfalık açıklamada, Batı'da Afganistan'daki savaşa kamuoyu desteğinin azaldığı kaydedilerek, siyasi liderlerden halklarını dinlemeleri ve Afganistan'ı terk etmeleri istenmişti.Bu arada, zirveye katılan İtalya Başbakanı Mario Monti'nin ülkesindeki deprem felaketi nedeniyle programını yarıda keserek İtalya'ya döneceği bildirildi.Sözcüsü, Monti'nin zirvenin ilk günkü çalışmalarına katıldıktan sonra yarın sabah İtalya'da olacak şekilde ABD'den ayrılacağını ve toplantılarda ikinci gün İtalya'yı Dışişleri Bakanı Giulio Terzi'nin temsil edeceğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 00:54
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ