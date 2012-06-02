Afganistan'da şiddet

Afganistan'ın güneyinde bir İngiliz askerinin öldürüldüğü bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, askerin, dün Helmand'a bağlı Nahri Seraj yöresinde devriye görevindeyken direnişçiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan'da 2001 yılından bu yana ölen İngiliz askerinin sayısı 416'ya yükseldi.

Bu arada Afganistan'ın doğusunda Taliban direnişçilerinin, bomba yüklü bir kamyonu infilak ettirdikten sonra NATO üssüne saldırdıkları belirtildi.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Binbaşı Paul Haverstick, ülkenin doğusunda direnişçilerin NATO üssünün girişinde patlayıcı yüklü kamyonu havaya uçurduklarını, patlamanın diğer direnişçilerin üsse girmesini sağladığını, Afgan ve koalisyon askerlerinin direnişçilerin saldırısını püskürttüğünü, olayda 14 militanın öldüğünü söyledi.

Haverstick, saldırıda Afgan ve koalisyon askerlerinden ölen olmadığını, koalisyon askerlerinden birkaçının hafif yaralandığını kaydetti.

Afgan emniyet müdürü Serdar Muhammed Zazay, dünkü saldırının Host'un 5 kilometre dışındaki üste meydana geldiğini, sorumluğunu Taliban'ın üstlendiğini belirtti.

Afgan polis memuru Gula Can da Salerno Kampı'nda düzenlenen saldırıda, 3'ü çocuk 3'ü kadın 6 sivilin, patlamanın etkisiyle bir duvarın yıkılması sonucu hafif yaralandığını bildirdi.

Taliban'ın sözcüsü Zebiullah Mücahid, saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini, üste bir uçakla bir iniş pistine zarar verildiğini, ''onlarca'' yabancı askerin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.



