MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisi bir kişi kaçırıldı.

Kunduz Emniyet Müdürü General Kasim Cengelbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerinin Kunduz'dan Baglan'a doğru giderken Kunduz'un Ali Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce araçlarının durdurulduğunu belirtti.

Aracı durduran silahlı kişilerin bir görevliyi kaçırdığını ifade eden Cengelbağ, konuyla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi.

Cengelbağ, kaçırılan görevlinin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

AA