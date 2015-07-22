Afganistan'da intihar saldırısı: 19 ölü, 33 yaralı

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'ın kuzey illerinden Faryab'ın Almar ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Almar Kaymakamı Muhammad Saleh Saleh'in, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçe merkezinden geçen güvenlik güçlerinin araç konvoyuna yaklaşarak infilak ettirdiğini belirtti.

Henüz herhangi bir grubun üstlenmediği saldırıda, aralarında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Saleh, saldırganın yaşlı bir kişi olduğunu söyledi.

Saleh, olayda çoğu sivil 33 kişinin de yaralandığını, yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Taliban militanlarının, Almar'daki son çatışmada yenilgiye uğradığını dile getiren Saleh, bu nedenle böyle bir saldırının düzenlediğini, onların güvenlik güçleriyle yüz yüze çatışacak gücünün kalmadığını aktardı.

Faryab'ın merkezindeki Afgan-Türk Hastanesi Sağlık Koordinatörü Sayid Kasim Parsa da hastaneye getirilen yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Taliban'dan saldırıya yönelik henüz bir açıklama yapılmazken son olarak Faryab'ın Almar ve Kaysar ilçelerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi hayatını kaybetmişti.