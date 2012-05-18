Afganistan'da 2 asker öldü

Afganistan'da NATO yönetiminde görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) mensup iki askerin öldüğü bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, askerlerin Afganistan'ın doğusunda militanlarca düzenlenen bir saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, konunun ayrıntılarına ilişkin başka bilgi verilmedi.

Militanların ülkenin kuzeyinde ve batısında yeni cepheler açmış olmalarına ve başkent Kabil'deki intihar saldırılarını sürdürmelerine karşı en büyük çatışmaların ülkenin güneyi ve doğusunda meydana geldiği Afganistan'da, son ölümlerle birlikte bu yıl içinde ölen uluslararası güce mensup askerlerin sayısı 154'e çıktı.

Ölen askerlerin en az 100'ünü Amerikan askerleri oluşturuyor.

