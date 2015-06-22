Afganistan Parlamentosu'na bombalı saldırı

KABİL - Taliban örgütü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binasına saldırdı.

AA muhabirine bilgi veren parlamentodaki üst düzey polis yetkilisi Vahit Amerhil, militanların önce bomba yüklü bir aracı bina önünde infilak ettirdiğini açıkladı. Amerhil, ardından, parlamentonun yakınında inşaat halindeki bir binadan Taliban militanlarının ateş açmaya başladıklarını, buna karşılık veren güvenlik güçleri ile çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Afganistan Taliban örgütünün Sözcüsü Zabihullah Mücahit, çatışmaların başlamasının hemen ardından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Zabihullah, parlamento binasına intihar eylemcileriyle saldırdıklarını ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.