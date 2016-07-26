İSTANBUL

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanullah Ceyhun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afganistan'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunda, "Afganistan hükümeti gerekli her adımı atacaktır." dedi.

Büyükelçi Ceyhun, FETÖ'nün Afganistan'daki faaliyetlerinin yasaklanıp örgüt mensuplarının sınır dışı edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Biz Türkiye'nin dostunu dost, düşmanını düşmanımız kabul ediyoruz. İki ülke zor günlerde daima birbirinin yanında olmuştur. Afganistan hükümeti bu konuda gerekli her adımı atacaktır." cevabını verdi.

Afganistan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişimini ilk saatlerde şiddetle kınadığını hatırlatan Ceyhun, iki ülke halkı ve devletleri arasında tarih boyunca dostça ilişkiler bulunduğunu kaydetti.