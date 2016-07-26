Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Afganistan hükümeti gerekli her adımı atacaktır'

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ceyhun, FETÖ'nün bu ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli her adımın atılacağını belirtti.

'Afganistan hükümeti gerekli her adımı atacaktır'

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ceyhun, FETÖ'nün bu ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirilmesi için gerekli her adımın atılacağını belirtti.

26 Temmuz 2016 Salı 17:03
471 Okunma
'Afganistan hükümeti gerekli her adımı atacaktır'

İSTANBUL

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanullah Ceyhun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afganistan'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunda, "Afganistan hükümeti gerekli her adımı atacaktır." dedi.

Büyükelçi Ceyhun, FETÖ'nün Afganistan'daki faaliyetlerinin yasaklanıp örgüt mensuplarının sınır dışı edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Biz Türkiye'nin dostunu dost, düşmanını düşmanımız kabul ediyoruz. İki ülke zor günlerde daima birbirinin yanında olmuştur. Afganistan hükümeti bu konuda gerekli her adımı atacaktır." cevabını verdi.

Afganistan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişimini ilk saatlerde şiddetle kınadığını hatırlatan Ceyhun, iki ülke halkı ve devletleri arasında tarih boyunca dostça ilişkiler bulunduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 17:03
Anahtar Kelimeler:
Afganistanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ