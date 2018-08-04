'Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30’u İran’dan geçiyor'

İran Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Esedullah Hadinejad, Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddenin yüzde 30'unun İran'dan geçtiğini açıkladı.



Batı Azerbaycan eyaleti Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Koordinasyon Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadinejad, konsey toplantısında Afganistan'dan ülkeye sokulan uyuşturucu miktarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Kaçakçıların, Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddeleri İran topraklarına sokarak Batı Azerbaycan eyaleti sınırlarından ülke dışına çıkardıklarını aktaran Hadinejad, "Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddelerin yalnızca yüzde 30'u İran sınırlarından geçiyor." dedi.



Hadinejad, sınır bölgelerindeki güvenliğin artırılmasının Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Koordinasyon Konseyi'nin önceliklerinden olduğunu belirtti.