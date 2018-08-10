Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97185
ALTIN
216.400
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1247
EURO
6.3411
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

Afganistan'da Taliban tarihi Gazne kentine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın tarihi kentlerinden Gazne'ye dört koldan saldırdığı bildirildi.

Afganistan'da Taliban tarihi Gazne kentine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın tarihi kentlerinden Gazne'ye dört koldan saldırdığı bildirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:20
0 Okunma
Afganistan'da Taliban tarihi Gazne kentine saldırdı

Gazne Valiliği sözcüsü Muhammed Aref Nuri, militanların, sabahın erken saatlerinde kent merkezine saldırı başlattığını belirtti.

Çatışmanın kent merkezine yakın bir bölgede sürdüğünü anlatan Nuri, çatışmada birçok militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Nuri, destek gücünün Gazne'ye ulaştığını vurgulayarak, militanları geri püskürtmeye çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Çatışmalar nedeniyle Gazne-Kabil ana caddesinin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu militanların kent merkezine girdiği ve çok sayıda askeri öldürdüğü iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazne ValiliğiAfganistanTaliban TarihiGazne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli Müslümanlar cami yıkım kararını protesto etti
Çinli Müslümanlar cami yıkım kararını protesto etti
Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Ürdün İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Otomotiv devlerinden usulsüzlük itirafı
Otomotiv devlerinden usulsüzlük itirafı
Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı
Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı
Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor
Lavrov gelecek hafta Ankara'ya geliyor
Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı
Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı
Almanya'da genç nüfus azalıyor
Almanya'da genç nüfus azalıyor
Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı
Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı
Suriye'de Esed rejimi 140 günde 129 bin kişiyi yerinden etti
Suriye'de Esed rejimi 140 günde 129 bin kişiyi yerinden etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ