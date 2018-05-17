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Afganistan'da Taliban Farah'a ikinci kez saldırdı

Afganistan'da Taliban militanlarının, ülkenin batısındaki Farah vilayet merkezine ikinci kez saldırı düzenlediği bildirildi.

Afganistan'da Taliban Farah'a ikinci kez saldırdı

Afganistan'da Taliban militanlarının, ülkenin batısındaki Farah vilayet merkezine ikinci kez saldırı düzenlediği bildirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:55
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Afganistan'da Taliban Farah'a ikinci kez saldırdı

Yetkililer, polis üniformalı Taliban militanların, dün gece saatlerinde Farah vilayet merkezine tekrar ağır silahlarla saldırı başlattığını belirtti.

Militanların, özellikle Farah Emniyet Müdürlüğü ve merkez hapishanesi binalarını hedef aldığı, bölgeden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

İl merkezinde eğitime ara verildi

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Farah vilayetindeki çatışmalar nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Taliban militanlarının 12 Mayıs'ta Farah vilayetinin merkezine dört koldan düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Vilayet merkezinin bir kısmını ele geçiren Taliban'a karşı başlatılan operasyonda 200 militan öldürülmüş ve örgüt üyeleri geri püskürtülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Taliban MilitanlarıFarahAfganistan
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