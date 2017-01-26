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Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:19
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Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı

MEZAR-I ŞERİF

Afganistan'ın kuzeyinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde son iki haftada 27 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Derzab Kaymakamı Rahmetullah Haşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını ve birçok köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle son iki haftada 27 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşar, bölgede sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğunu belirtti.

Ölen çocukların 5 yaşından küçük olduğunu dile getiren Haşar, bazı çocukların da soğuk hava nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanSoğuk Hava27 çocuk öldü
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