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Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2018 Salı 15:49
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Afganistan'da sel felaketi: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan ve Sar-i Pul vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Samangan Valiliği sözcüsü Siddik Azizi, Samangan'da birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.

Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Azizi, sel nedeniyle onlarca evin de tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Sar-i Pul Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Azizurahman Aymak, Sar-i Pul'daki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden de haber alınamadığını vurguladı.

Aymak, yaklaşık 200 hayvanın telef olduğu selde yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanSel Felaketi
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