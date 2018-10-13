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Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 14 ölü

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Tahar vilayetinin Rustak ilçesinde bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 14 ölü

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Tahar vilayetinin Rustak ilçesinde bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:28
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Afganistan'da seçim mitingine saldırı: 14 ölü

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, saldırının, milletvekili adayı Nazifa Yusufi'nin seçim mitingi sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Sözcü, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü Esir, ölenlerin arasında 3 polis ile bir istihbaratçının da bulunduğunu kaydetti.

Saldırının, motorsiklete yerleştirilen bomba ile yapıldığını dile getiren Esir, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da parlamento seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Tahar Emniyet MüdürlüğüTahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil EsiAfganistan
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