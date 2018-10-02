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Afganistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 13 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 13 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02 Ekim 2018 Salı 14:07
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Afganistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 13 ölü

KABİL 

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Nangarhar milletvekili adayı Nasir Mohmand'in seçim mitingi sırasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da milletvekili seçiminin 20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ulusal birlik hükümetinin anlaşmasına göre, milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015'te yapılması gerekiyordu ancak seçimler devlet başkanının özel kararıyla ertelenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanSeçim Mitingi
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