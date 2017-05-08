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Afganistan'da DEAŞ radyosu bombalandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Açin ilçesinde terör örgütüne ait bir radyo istasyonu, NATO'ya ait insansız hava aracıyla vuruldu.

Afganistan'da DEAŞ radyosu bombalandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Açin ilçesinde terör örgütüne ait bir radyo istasyonu, NATO'ya ait insansız hava aracıyla vuruldu.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:33
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Afganistan'da DEAŞ radyosu bombalandı

KABİL

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a ait bir radyo istasyonu, NATO'ya ait insansız hava aracıyla vuruldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Açin ilçesinde yayın yapan, terör örgütü DEAŞ'a ait Hilafet İslami adlı radyo istasyonunun hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Saldırıyla bölge halkını örgüte katılmaya teşvik eden yayın yapan radyonun devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan Nangarhar'ın Açin ve Naziyan ilçelerinde son 24 saatte düzenlenen operasyonda 34 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

Geçen sene de aynı ilçede DEAŞ örgütüne ait bir diğer radyo istasyonu vurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanDeaşRadyoBombalama
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