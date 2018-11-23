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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'da Birinci Tugay Komutanlığındaki camide düzenlenen saldırıda 10 asker öldü.

Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'da Birinci Tugay Komutanlığındaki camide düzenlenen saldırıda 10 asker öldü.

23 Kasım 2018 Cuma 15:29
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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı: 10 ölü

KABİL

Afganistan'ın Host vilayetinde bulunan Birinci Tugay Komutanlığındaki camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Host Valiliği Sözcüsü Taleb Mangal, saldırganın, komutanlıktaki camide cuma namazı sırasında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiğini belirten Mangal, 15 askerin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanCuma NamazıIntihar Saldırısı
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