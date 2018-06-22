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Afganistan'da 33 işçi kaçırıldı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı belirtildi.

Afganistan'da 33 işçi kaçırıldı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı belirtildi.

22 Haziran 2018 Cuma 13:49
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Afganistan'da 33 işçi kaçırıldı

KABİL

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve 20 korumalarının Taliban militanlarınca kaçırıldığı bildirildi.

Kandahar valiliği sözcüsü Davut Ahmadi, Taliban militanlarının, Kandahar'ın Spin Buldek ilçesinde bir yol yapım şirketine silahlı saldırı düzenlemesinin ardından 13 teknisyen ile 20 korumayı kaçırdığını belirtti.

İşçileri kurtarmak için gelen polisler ile militanlar arasında çatışma yaşandığını kaydeden Ahmadi, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Ahmedi, işçilerin nereye götürüldüğünün bilinmeyen teknisyen ve korumaların kurtarılması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Afganistanİşçi
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