Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu

MEZAR-I ŞERİF - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 200 Taliban militanı silah bırakarak hükümete teslim oldu.

Militanların teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Belh İstihbarat Başkanı İbadullah İbad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Azadi, militanların silah bırakmasıyla bölgede istikrarın sağlanacağını ve halkın huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Belh İl Şura Başkanı Hadid de kimsenin çatışma yoluyla amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Ülkede yıllardır devam eden savaştan herkesin bıktığını ifade eden Hadid, halkın barışa çok ihtiyacının olduğunu belirtti.

Teslim olan militanların komutanı Han Muhammed Çirik de ''Silahla bir yere varamayacağımızı anladık. Bu nedenle silahlarımızı bırakarak teslim olduk. Artık devletle yan yana teröristlere karşı mücadele vereceğiz.'' dedi.