Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104331
ALTIN
162.845
DOLAR
3.9538
STERLİN
5.2320
EURO
4.6403
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

21 Kasım 2017 Salı 11:11
25 Okunma
Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ve Çaparhar ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ilçelerde havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 20 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Öldürülenlerin arasında örgütün bir yöneticisinin bulunduğunu ifade eden Hogyani, operasyonda 2 örgüt üyesinin yaralandığını belirtti. Hogyani, operasyonda sivillerin zarar görmediğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanNangarharAçinÇaparharDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
Akar, Rus ve İranlı mevkidaşları ile görüştü
Çin'in Arakan planında Müslümanların topraklarına dönüşü yok
Çin'in Arakan planında Müslümanların topraklarına dönüşü yok
Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak
Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık kalacak
Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti
Bosnalı kurban yakınları, Mladic davası için Hollanda'ya gitti
'Fonları kesme kararı, AB'nin Türkiye ikilemini yansıtıyor'
'Fonları kesme kararı, AB'nin Türkiye ikilemini yansıtıyor'
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Pakistanlı Türkiye mezunları buluştu
Pakistanlı Türkiye mezunları buluştu
Dünyanın ünlü seri katillerinden Manson öldü
Dünyanın ünlü seri katillerinden Manson öldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ