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Afgan selzedelerin imdadına Türk Kızılayı yetişti

Afganistan'ın Pancşir vilayetinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 ailenin yardımına Türk Kızılayı yetişti.

Afgan selzedelerin imdadına Türk Kızılayı yetişti

Afganistan'ın Pancşir vilayetinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 ailenin yardımına Türk Kızılayı yetişti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:38
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Afgan selzedelerin imdadına Türk Kızılayı yetişti

Türk Kızılayı, Afganistan'ın Pancşir vilayetinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 aileye yardım eli uzattı.

Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran, yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pancşir'in Puşgur köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen 227 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Türk halkının merhamet eli olan Türk Kızılayının mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Duran, ''Böylece Türk Kızılayı mazlumlara uzanan el olacak.'' dedi.

Duran, Türk halkının yardımlarını ihtiyacı olan bölgelere ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Dost ve kardeş Afganistan halkına hiçbir ayrım yapmadan yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Duran, Afgan ve Türk halkının ebedi kardeş ve dost olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıAfganistanMücahit Salih Duran
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