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AFAD ekibi yardımlarla Süleymaniye'de

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Çadır, battaniye ve ilk yardım ekipmanlarıyla geldik. Hala sıcak saatlerdeyiz. Kara yoluyla yardımlarımız sürecek. Bu yardımlar şuan sınır bölgesinde." dedi.

AFAD ekibi yardımlarla Süleymaniye'de

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Çadır, battaniye ve ilk yardım ekipmanlarıyla geldik. Hala sıcak saatlerdeyiz. Kara yoluyla yardımlarımız sürecek. Bu yardımlar şuan sınır bölgesinde." dedi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:57
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AFAD ekibi yardımlarla Süleymaniye'de

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 7,3'lük depremin yaşandığı Irak'ın kuzeyindeki depremzedeler için çadır ve battaniye getirdiklerini söyledi.

Güllüoğlu, "Çadır, battaniye ve ilk yardım ekipmanlarıyla geldik. Hala sıcak saatlerdeyiz. Kara yoluyla yardımlarımız sürecek. Bu yardımlar şuan sınır bölgesinde." dedi.

AFAD Başkanı, ilk olarak Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan'a daha sonra da Halepçe'ye geçerek yardımları ulaştıracaklarını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfadMehmet Güllüoğlu
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