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Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:06
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Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAdil ÖksüzAbdulhadi YıldırımABDAmerikan Bayrağı
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