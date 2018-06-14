Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ABD'de görüntülendi

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.
AA
FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.
FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.
FETÖ darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.
AA