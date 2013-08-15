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Adeviyye'deki sahra hastanesine müdahale

Mısır güvenlik güçleri, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesine müdahale etti.

Adeviyye'deki sahra hastanesine müdahale

Mısır güvenlik güçleri, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesine müdahale etti.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:22
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Adeviyye'deki sahra hastanesine müdahale
KAHİRE

Gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Hürriyet ve Adalet Partisi Basın Sözcüsü Murat Ali, güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesine girdiğini ve ölü sayısının ortaya çıkmaması için cenazelere müdahale ettiğini söyledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yetkililerinden Cihad Haddad, ölü sayıların ortaya çıkmaması için güvenlik güçlerinin cesetlere müdahale ettiğini doğruladı. Haddad, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki kürsünün de güvenlik güçleri tarafından ateşe verildiğini aktardı.

Görgü tanıklarından Avukat Ahmed Mefrah da yaralıları almak için meydana girmeye çalışan ambulanslara ateş açıldığını ifade etti.

Öte yandan bir grup görgü tanığı da sahra hastanesine giren güvenlik görevlilerinin, doktorları ve sağlık çalışanlarını gözaltına aldığını, cesetlerin de bilinmeyen bir yere götürdüğünü söyledi.

Sahra hastanesi koordinatörü Dr. Ömer el-Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin, sahra hastanesini içindeki cesetler birlikte yaktığını iddia etti. Emniyet güçlerinin yaralıların hastaneden çıkmaları için mühlet tanıdığını ifade eden Faruk, daha sonra yaralı göstericilerin tutuklandığını belirtti.

Hastanede görevli doktorlardan İbrahim Yemani de kendisi hastanedeyken güvenlik güçlerinin hastanenin belirli bölgelerine baskın düzenlediklerini belirterek, "Hastaneden ayrılışım sırasında, 2 yaralının soğukanlılıkla öldürüldüğüne şahit oldum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Fethullah, yayımladığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviye Meydanı'nda kontrolü sağlamasının ardından olay yerine 40 ambulans sevk edildiğini ve sahra hastanesindeki 38 cesedin çevredeki hastanelerin morglarına kaldırıldığını savundu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
Adeviyyedeki Sahra Hastanesi
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