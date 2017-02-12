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Adana'da yakalanan DEAŞ'lı iki şüpheli örgütün yönetim kadrosundanmış

Adana'da DEAŞ operasyonunda tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Laban'ın ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Saleh'in örgütte yönetim kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı iki şüpheli örgütün yönetim kadrosundanmış

Adana'da DEAŞ operasyonunda tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Laban'ın ve Irak uyruklu İsveç vatandaşı Saleh'in örgütte yönetim kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

12 Şubat 2017 Pazar 14:24
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Adana'da yakalanan DEAŞ'lı iki şüpheli örgütün yönetim kadrosundanmış

ADANA 

Adana'da DEAŞ operasyonunda tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban'ın Avrupa'dan örgüte para akışını sağlayan, Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in ise silah ve teçhizat temin eden yönetim kadrosunda olduğu belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Seyhan ilçesindeki bir otelde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan Laban (45) ile Saleh'in (38), 10 gün süreyle yapılan sorgularında önemli detaylara ulaşıldı.

İngilizce ve Arapça tercümanlar aracılığıyla sorgulanan iki şüphelinin üzerinde çıkan dijital malzemelerdeki örgütsel yazışma, görüşme ve görsel dökümanlarda inceleme yapan uzman polisler, Danimarka vatandaşı Laban'ın Avrupa'dan örgüte para akışını, İsveç vatandaşı Saleh'in ise örgütte silah ve teçhizat temini yaptığını tespit etti.

Laban'ın, 2014 yılında Suriye'ye giderken yanında drone (uzaktan kumandalı hava aracı) götürdüğünü ve burada diğer örgüt elemanlarına bunun eğitimini verdiği bilgisine ulaşan polis, teröristlerin saldırıya geçmeden önce havadan keşif yaparak plan oluşturduklarını belirledi.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçme planı

İsveç vatandaşı Saleh ve Danimarka vatandaşı Laban'ın, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Türkiye'de sahte kimlik kullanan iki zanlının, Suriye'de son üç ayda yoğun bir silah ve patlayıcı eğitiminden geçirildiği, Avrupa'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Üstlerinde sahte mülteci kimlikleri ve pasaport bulunan teröristlerin, gerçek kimlik ve pasaportlarını Türkiye'deki başka bir ilde bıraktıkları, bu ildeki adresten bunları alıp yasal yollardan Yunanistan'a geçtikten sonra Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Yapılan araştırmada, Saleh'in eşi Fatime Saleh'in 2014 yılında Türkiye'ye iki kızıyla Suriye'ye geçtiği sırada son anda vazgeçerek İsveç'e döndüğü belirlendi. Fatime Saleh'in burada adli makamlara eşinin iki kızıyla DEAŞ'a katıldığını bildirdiği, açılan davaya rağmen Saleh hakkında terör örgütüyle ilgili hakkında herhangi bir aranma kararı bulunmadığı ortaya çıktı.

Saleh'in İsveç'te duruşmaya katılmayarak avukatıyla mail yoluyla irtibat kurduğu belirlendi.

Büyükelçiyi öldüren polisin fotoğrafı bulundu

Öte yandan, şüphelilerden elde edilen görsel materyaller arasında idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in ve Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren FETÖ üyesi olduğu iddia edilen polis memuru Mevlüt Mert Altındaş'ın üzerinde Arapça "Biz cihat üzerine Muhammed'e biat ettik, beklentimiz kalmadı" yazılı fotoğraf bulundu.

Laban ve Saleh'in çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum yelekli olarak kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da elde edildi.

İki tutuklunun, sorgularında DEAŞ'a üye oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmedikleri, siperde silahlı fotoğraflarının gösterilmesi üzerine de gezdikleri bölgelerde hatıra amaçlı çektirdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'i yakalamış, önceki gün adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

AA

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