Açlık grevindeki Filistinlilere destek

Ankara'da, İsrail hapishanelerinde bulunan ve açlık grevi yapan Filistinliler için gösteri düzenlendi.

İsrail Büyükelçisinin konutu önünde toplanan, İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık serbest bırakılan 4 kişinin de aralarında bulunduğu Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan vatandaşları için pankart açtı, slogan attı. Alana, hapishaneyi temsil eden tel bir kafes getiren eylemciler, bir arkadaşlarını, ellerini zincirleyip gözlerini bağlayarak, bu kafese kilitledi. Kafesin çevresinde toplanan Arapça ve Türkçe slogan atan eylemciler, tekbir getirerek ''Kahrolsun İsrail'' diye bağırdı.



Daha sonra, Gilad Şalit'e karşılık serbest bırakılan Filistinlilerden Ayman Abukhalil, basın açıklamasını okudu. Konuşması sık sık Arapça sloganlarla kesilen Abukhalil, İsrail hapishanelerinde 17 gündür açlık grevi yapan arkadaşlarına destek vermek için toplandıklarını belirterek, ''Onların tek suçu kutsal yerlerini, topraklarını ve halklarını savunmaktır'' dedi.

İsrail hapishanelerinde 7 binden fazla Filistinli esir olduğunu, yirmiden fazla esirin ise 10 yılı aşkın süredir hücrede tutulduğunu dile getiren Abukhalil, şunları kaydetti:

''Bu zalim siyonist, kahraman esirlere yönelik hergün insan hakları ihlalleri işlemektedir. Sadece onlara değil, ziyarete gelen ailelerine küfür, hakaret, ahlaksızca çıplak arama uygulamasıyla insanlık suçu işlemektedir. Bunun için esirler açlık grevi kararı almıştır. Bugün bir nebze olsun destek vermek amacıyla burada toplandık. kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve misafirperverlikte örnek olan Türkiye'de söz ve imkan sahiplerine yöneliyoruz. Ümmetin davasını sırtlarında taşıyan bu kahraman esirlerin gördüğü işkenceyi ve zulmü kaldırmak için ellerinden geleni ve imkanlarının verdiği kadarıyla yoğun çabayı göstermeye davet ediyoruz. Çünkü bu dava insani bir davadır, çünkü bu dava Filistin davasıdır, çünkü bu dava Mescidi Aksa davasıdır.''