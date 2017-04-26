Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) çağrısıyla Gazze caddelerinden yürüyüşe katılan Filistinliler, İsrail'in hak ihlallerini protesto eden sloganlarla Es-Seraya Meydanı'na ilerledi.

"Bütün desteğimiz, işgalcilerin hapishanelerinde onur savaşı veren esirler için" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, açlık grevindeki tutuklulara "yanınızdayız" mesajı verdi.

FDHKC Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Talal Ebu Zarife, Filistinli tutuklulara destek veren halk hareketini genişletmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Ebu Zarife, "Tutuklular, uluslararası kanunlarla güvence altına alınan ancak İsrail'in kendilerini mahrum bıraktığı insani haklara ulaşmak için açlık grevi yapıyor." dedi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.