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Açık hava etkinliklerinde bile sigara içmek yasaklandı

Bulgaristan da katı sigara yasağının uygulandığı ülkeler arasına katıldı.

Açık hava etkinliklerinde bile sigara içmek yasaklandı

Bulgaristan da katı sigara yasağının uygulandığı ülkeler arasına katıldı.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:38
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Açık hava etkinliklerinde bile sigara içmek yasaklandı
Bulgaristan'da halkın yüzde 39'u sigara kullanıyor. Bulgar kadınların üçte biri, hamileyken bile sigarayı bırakmıyor.
Sigaraya savaş açan Burlgaristan yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren tam sigara yasağına geçti.
Kamuya açık yerlerde, işyerlerinde, okul ve kreş bahçelerinde, resmi dairelerin yakınında, çocukların katıldığı etkinliklerde, açık hava konser ve gösterinde, spor karşılaşmalarında sigara içmek yasaklandı.
Havaalanlarında da sigara içilebilen, dışarıyla tamamen izole edilmiş kapalı odalar oluşturuldu.
Bulgar yetkililer, yasağın yürürlüğe girişinin ilk gününde lokanta ve barlarda denetim yaptı.
Halkın yarısından fazlası sigara yasağını desteklerken, bar ve eğlence yeri sahipleri, müşteri sayısının azalacağından kaygı duyuyor.
Bulgaristan'da halkın yüzde 39'u sigara kullanıyor. Bulgar kadınların üçte biri, hamileyken bile sigarayı bırakmıyor.
Sigaraya savaş açan Burlgaristan yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren tam sigara yasağına geçti.
Kamuya açık yerlerde, işyerlerinde, okul ve kreş bahçelerinde, resmi dairelerin yakınında, çocukların katıldığı etkinliklerde, açık hava konser ve gösterinde, spor karşılaşmalarında sigara içmek yasaklandı.
Havaalanlarında da sigara içilebilen, dışarıyla tamamen izole edilmiş kapalı odalar oluşturuldu.
Bulgar yetkililer, yasağın yürürlüğe girişinin ilk gününde lokanta ve barlarda denetim yaptı.
Halkın yarısından fazlası sigara yasağını desteklerken, bar ve eğlence yeri sahipleri, müşteri sayısının azalacağından kaygı duyuyor.
 

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:39
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