İngiliz Daily Express gazetesi, Avrupa Birliği'nden bazı dışişleri bakanlarının, halihazırda Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından üstlenilen görevleri tek bir makamda birleştirecek başkanlık formülü üzerinde gizlice çalıştıklarını yazdı.



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin başını çektiği "Berlin Grubu" tarafından hazırlanan plan kapsamında, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından iki makamı temsil etmek üzere seçilecek başkanın, birliğin bütün kurumları üzerinde geniş yetkileri olacağı ve üye ülkeleri, daha kapsamlı ekonomik ve siyasi entegrasyona zorlayabileceği belirtildi.

Haberde, plana destek verenlerin, AB'de çift başlılığın, birliğin tek ses halinde konuşmasına engel olduğu tezini ileri sürdüğü ve iki makamın birleştirilmesinin, Avro krizleriyle sarsılan birleşik Avrupa rüyasına ulaşılmasının da yolunu açacağı görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

Muhaliflerin, planlanan başkanlık modelinin, Napolyon'un öngördüğü şekilde bir "Avrupa İmparatoru" yaratacağı kaygısıyla öneriye karşı çıktıklarına işaret eden Daily Express, gizli müzakerelerin, Lordlar Meclisi'nde Swindon kenti temsilcisi olan Lord Stoddart tarafından ortaya çıkarıldığını belirtti.