AB'ye iltica başvurusu sayısı artıyor

Avrupa Birliği’ne (AB), bu yılın ilk yarısında sığınmacılar, 592 bin 800 ilk iltica başvurusu gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT), AB ülkelerine ilk iltica başvurularına ilişkin 2016 ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde bu yılın ilk çeyreğinde 287 bin 85 olan ilk iltica başvurusu sayısı yüzde 6 oranında artarak ikinci çeyrekte 305 bin 715’e ulaştı. Böylece AB ülkelerine 2016’nın Ocak-Haziran döneminde toplam 592 bin 800 ilk iltica başvurusu gerçekleştirildi.

AB ülkelerine bu yılın ikinci çeyreğinde iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı Suriyeliler aldı. Bu dönemde, toplam 90 bin 500 Suriyeli uluslararası koruma talebiyle çeşitli AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Suriyelileri, 50 bin 300 başvuruyla Afganistan vatandaşları, 34 bin 300 başvuruyla da Irak vatandaşları izledi.

AB’de 2016'nın ikinci çeyreğinde en fazla iltica başvurusunu Almanya aldı. AB'de toplam iltica taleplerinin yarıdan fazlası Almanya'ya yapıldı. Bu dönemde, Almanya'dan 187 bin kişi iltica talep etti. İtalya'ya 27 bin, Fransa'ya 17 bin 800, Macaristan'a 14 bin 900 ve Yunanistan'a da 12 bin iltica başvurusu gerçekleştirildi.

Öte yandan, Haziran sonu itibariyle uluslararası korunma talebiyle AB ülkelerinde iltica başvuruları beklemede olanların sayısı 1 milyonu geçti. Almanya’da 571 bin 500, İsveç’te 130 bin 900, Avusturya’da 83 bin 200, İtalya’da 70 bin 700, Fransa’da da 43 bin kişinin iltica başvurusu beklemede tutuluyor.