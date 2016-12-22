Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin Japonya tarafından 7 Aralık 1941'de vurulan Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesine yapacağı ziyaretine ilişkin, Suga, ziyaretin amacının özür dilemek olmadığını, Pearl Harbor'da hayatını kaybedenleri anmak olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Fumio Kişida, 26-27 Aralık'ta yapılması planlanan ABD ziyaretinde Başbakan Abe'ye eşlik edeceğini ve ocak ayında görevi bırakacak ABD Başkanı Barack Obama ile de görüşeceklerini belirtti.
Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya başbakanı olacak Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.
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