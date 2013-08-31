ABD'nin Suriye'ye güç kullanma tehditleri kabul edilemez

MOSKOVA



Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye'ye yapılacak her türlü askeri müdahalenin "sınırlı dahi olsa" uluslararası hukuk kurallarını ihlal edeceğini belirten Lukaşeviç, "Washington'un Suriye'ye yönelik güç kullanma tehditlerinin kabul edilemez" ifadesine yer verdi.



Lukaşeviç, Suriye'ye askeri müdahalede bulunmanın diplomatik çözüm arayışlarını baltalayacağına dikkati çekerek, "Olası bir operasyon, yeni çatışmalara ve ölümlere yol açacaktır. Böyle bir olayın gelişmesine müsade edilemez" görüşünü aktardı.



Açıklamasında, "Müttefikleri ABD'yi, Suriye'de fotoğrafın tamamını görmek için BM uzmanlarının raporunu beklemeye çağıran Lukaşeviç, "G-8 zirvesinde anlaşıldığı gibi raporun beklenmesi yerine hiçbir kanıt olmadan operayon yapılacağı yönünde tehditlerde bulunuluyor" değerlendirmesinde bulundu.





AA