ABD'nin müdahalesi geniş çaplı olmayacak

LONDRA - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesinin, daha fazla kimyasal silah kullanımını engellemek amaçlı olacağını, geniş çaplı olmayacağını söyledi.

Hague, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı.

Ülkesinin Suriye'de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili sert bir uluslararası tepki verilmesi için baskı yapmayı sürdüreceğini ifade eden Hague, hükümetin, parlamenterlerin Suriye'ye olası askeri müdahaleye İngiltere'nin katılmaması konusunda geçen hafta verdiği karara ise saygı duyduklarını kaydetti. İngiliz Bakan müdahaleye karşı çıkan parlamenterlere, ikinci bir oylama yapılmayacağı güvencesi verdi.

ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesinin daha fazla kimyasal silah kullanımını engellemek amaçlı olacağını, geniş çaplı olmayacağını belirten William Hague, milletvekillerini ABD Başkanı Barack Obama'nın sözlerini dikkate almaya çağırdı.

"İran ile konuşmaya hazırız"

İran ile Suriye konusunda konuşmaya hazır olduklarını da ifade eden Hague, "İran'ın yapıcı bir rol oynayıp oynamayacağı konusunda önünde bir sınav var. Kanıtlara göre, İran aktif olarak Suriye rejimine destek veriyor. Şimdiye kadar yapıcı bir rol oynamadı ama İran ile konuşmaya hazırız" dedi.

"Yeniden düşünülmeli"

Londra Belediye Başkanı ve Muhafazakar Partili Boris Johnson ise bugün LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Suriye'ye askeri müdahaleye katılma olasılığına açık olması gerektiğini söyledi.

Johnson, ABD Kongresinin gelecek hafta Obama yönetiminin askeri müdahale isteğini destekleyeceğini tahmin ettiğini ve İngiliz Parlamentosu'nun Birleşik Krallık'ın bu müdahaleye katılma konusunu yeniden düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Londra Belediye Başkanı, "Suriye'yi bombalayarak neye ulaşılabilir?" sorusuna, "Bir zalim, yasadışı olarak silahlar ve gaz kullanarak masum sivilleri öldürürse, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı gösterecektir" yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 5-6 Eylül'de Rusya'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılması ve İngiltere'nin Suriye ile ilgili Cenevre'de ikinci bir barış konferansı düzenlenmesini talep etmesi bekleniyor. İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası geçen hafta, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.