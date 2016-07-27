Demokrat Parti’nin Philadelphia kentindeki kongresinde 2016 başkanlık seçimleri için resmen adaylığı ilan edilen Hillary Clinton, ülkesinin tarihindekiilk kadın başkan adayı oldu.

Demokrat Parti’nin Philadelphia kentinde önceki gün başlayan kongresi devam ediyor.

Kongrede bugün, Güney Dakota eyaleti delegelerinden gelen 15 oyla adaylık için gereken 2 bin 383 oya erişen Hillary Clinton, 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde partinin nihai adayı olarak ilan edildi.

Eski ‘First Lady’, New York Senatörü ve ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton böylelikle ABD’nin ilk kadın başkan adayı olarak tarihe geçti.

Adaylık konuşması Perşembe günü

Clinton, adaylık kabul konuşmasını perşembe günü yapacak.

Hillary Clinton, Demokrat Parti’deki yarışta Vermont Senatörü Bernie Sanders’ı geride bırakmıştı.

Kongreden önce Clinton’ı destekleyeceğini açıklayan Sanders’a bazı destekçileri dün tepki göstermişti. Partinin adayı olarak Clinton’ın yerine kendisini görmek istediklerini belirten destekçilerine Sanders, “Hillary Clinton mükemmel bir başkan olacaktır. Ona destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Hillary Clinton, geçtiğimiz günlerde de başkan yardımcısı adayı olarak Virginia Senatörü Tim Kaine’i belirlemişti.

Clinton, ABD’nin 45’inci başkanının belirleneceği 58’inci başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den iş adamı Donald Trump’la yarışacak.

Başkanlık seçimi 8 Kasım salı günü yapılacak.