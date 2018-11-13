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ABD’nin hiçbir iddiası umduğu gibi gerçekleşmedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin 5 Kasım’dan sonraki beklentilerinin gerçekleşmediğini İran halkının eskiye göre daha ümitli olduğunu söyledi.

ABD’nin hiçbir iddiası umduğu gibi gerçekleşmedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin 5 Kasım’dan sonraki beklentilerinin gerçekleşmediğini İran halkının eskiye göre daha ümitli olduğunu söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 16:49
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ABD’nin hiçbir iddiası umduğu gibi gerçekleşmedi

TAHRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’daki Yüksek Sosyal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin ikinci yaptırım paketinin etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran halkının 5 Kasım’dan önceye göre daha ümitli olduğunu belirten Ruhani, "Bazıları 5 Kasım’dan sonra özel şartların oluşacağını ve halkın yaşamının altüst olacağını düşünüyordu. Fakat herkes gördü ki bu düşünceler yanlıştır ve bir vehimden ibarettir." dedi.

”ABD’nin hiçbir iddiasının umduğu gibi gerçekleşmediğini” savunan Ruhani, bazı gazetecilerle birlikte medya organının olumsuz hadiseleri abartarak verdiğini ve halkın ümidini kırdığını ifade etti.

Ülkede sabit maaş alanların yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Ruhani, bunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını ve hükümetin gündeminde olduğunu belirtti.

Ruhani kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara da değinerek "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniABD
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