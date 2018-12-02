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ABD’nin 5. Filo Komutanı ölü bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD’nin 5. Filo Komutanı ölü bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

02 Aralık 2018 Pazar 08:22
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ABD’nin 5. Filo Komutanı ölü bulundu

WASHINGTON

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD5. FiloKoramiral Scott Stearney
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