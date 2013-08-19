ABD'li Senatör'den yardımın kesilmesi için çağrı

NEW YORK



ABD'nin Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain, "Asıl çıkarlarımız değerlerimizin korunmasındadır'' diyerek, ABD'nin Mısır'a yaptığı askeri ve ekonomik yardımın kesilmesi gerektiğini söyledi.



Amerikan kanalı CNN'e Mısır'daki gelişmelerle ilgili Amerika'nın tutumunu yorumlayan McCain, ABD'nin Mısır ordusuna yardım yapma gerekçesinin bölgedeki Amerikan çıkarlarının korunmasıyla ilgisi yönünde sorulan soruya, ''Asıl çıkarlarımız değerlerimizin korunmasındadır'' karşılığını verdi.



Sunucu Candy Crowly'nin Ulusa Sesleniş isimli programına seçim bölgesi Arizona'dan katılan Cumhuriyetçi Senatör, ''2009'dan bu yana bölgede Amerikan nefreti en yüksek seviyesine ulaştı'' yorumunu yaparak Obama yönetiminin Ortadoğu politikalarındaki hatalarına vurgu yaptı. Senatör McCain, Amerika'dan beklediği desteği bulamayan Mısır ordusunun da Amerikan nefretini bizzat yaydığını iddia etti.



Canlı yayında, Amerikan yardımlarının sebeplerinden birinin İsrail'in bölgede savunmasız kalmaması kaygısının gerekçesine mi dayandığının sorulması üzerine, ABD'li senatör, İsrail'e karşı bölgede bir tehdidin var olduğunu ancak İsrrail'in kendini savunabilecek güçte olduğunu kaydetti.



''Yardım şu an durdurulmalı''



''Başta Mısır ordusuna şans vermek istedim'' diyen McCain, ordunun halk üzerinde uyguladığı sert baskılardan sonra yardımın kesilmesinin daha doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.



Mısır ordusunun Adeviyye meydanındaki Mursi taraftarlarına şiddet kullanmaya başlamasından sonraki dönemde, Obama tarafından Mısır'da gözlem yapmak üzere görevlendirilen McCain, ''Generaller üzerine uygulayabileceğimiz başka bir çok etki yöntemi var ve biz bunların hiçbirini yapmıyoruz, değerlerimizle hareket etmiyoruz'' sözlerine de yer verdi.





AA