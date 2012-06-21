AB'den vize muafiyetine yeşil ışık

BRÜKSEL

Brüksel'de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) vize muafiyeti müzakereleri konusunda AB Komisyonu'na yetki verdi. AB kaynakları, COREPER toplantısında hiçbir üye ülkenin Türkiye ile yapılacak vize muafiyeti müzakerelerine itiraz etmediğini bildirdi.

Öte yandan, AB büyükelçilerinin COREPER toplantısında, Kıbrıs Rum yönetiminin talebiyle metinde küçük değişiklikler yapıldığı ve vize muafiyeti sürecinde Türkiye'nin onaylaması istenen geri kabul anlaşmasının Rum kesimi dahil bütün AB üyelerini kapsadığı yönünde bir ifadenin metne girdiği öğrenildi.

Müzakereleri 2010 yılında tamamlanan geri kabul anlaşmasını paraflamak için AB'nin son kararını inceleyen Ankara'nın alacağı tavra göre vize muafiyeti ve geri kabul süreci şekillenecek.