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AB'den uluslararası topluma "birleşin" çağrısı

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarından büyük endişe duyduğunu belirterek uluslararası topluma güvenilir ve kesin bir tahkikat için birleşmeleri çağrısında bulundu.

AB'den uluslararası topluma "birleşin" çağrısı

AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarından büyük endişe duyduğunu belirterek uluslararası topluma güvenilir ve kesin bir tahkikat için birleşmeleri çağrısında bulundu.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:21
738 Okunma
AB'den uluslararası topluma
BRÜKSEL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarından büyük endişe duyduğunu belirterek uluslararası topluma güvenilir ve kesin bir tahkikat yapılabilmesini sağlamak için birleşmeleri çağrısında bulundu.

Ashton, yazılı açıklamasında, BM'nin derhal, tarafsız, detaylı ve titiz soruşturma çağrısına tam destek verdi.

Catherine Ashton, "Uluslararası toplum şimdi acilen tek vücut hareket ederek güvenilir ve kesin bir tahkikat yapılabilmesini güvence altına almalıdır" ifadesini kullandı.

Ashton, ABD ve Rusya'nın Suriye'de siyasi çözüme yönelik aylar öncesinden mutabık kaldığı Cenevre 2 Konferansı'nın daha fazla geciktirilmeden toplanmasını talep etti.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:22
Anahtar Kelimeler:
ABSuriyeGüvenlik
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