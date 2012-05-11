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AB'den Türk ekonomisini övdü

AB, Türkiye'nin son 10 yılda kamu borç yükünü indirmede gösterdiği performansı "etkileyici bir başarı hikayesi" olarak nitelendirdi

AB'den Türk ekonomisini övdü

AB, Türkiye'nin son 10 yılda kamu borç yükünü indirmede gösterdiği performansı "etkileyici bir başarı hikayesi" olarak nitelendirdi

11 Mayıs 2012 Cuma 14:10
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AB'den Türk ekonomisini övdü
BRÜKSEL - Bahar ekonomik tahminler raporunu yayımlayan AB Komisyonu, Türkiye'nin 2012 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,3'e ve 2013 büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,6'ya yükseltti.
Raporda Türkiye'nin dış pazarlarda talebin zayıflamasına rağmen 2010 yılında yüzde 9,2 ve 2011'de yüzde 8,5 büyüme gerçekleştirmeyi başardığı vurgulandı.
Bu yıl Türkiye'nin daha kısıtlayıcı mali ve parasal politika izlemesi nedeniyle büyüme oranının biraz hız keseceği ve daha sürdürülebilir bir ivme yakalayacağı kaydedilen raporda, bu yıl cari açığın bir miktar gerileyecek olmasına rağmen dış dengenin önemli bir risk oluşturmaya devam edeceği belirtildi.
Raporda Türkiye'nin bütçe performansı güçlü ifadelerle övülürken "Son 10 yılda Türkiye'nin mali konsolidasyonu etkileyici bir başarı hikayesidir. 2001 mali krizinin ardından hükümet, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranını yüzde 75'lerden bugün yüzde 40'lara indirmeyi başardı" ifadesi kullanıldı.
Raporda Türkiye'nin işsizlik oranını da hızla indirdiği, 2009 yılında yüzde 12,5 olan bu oranın 2012 yılı başlarında yüzde 10 seviyesinin altına kadar gerilediği ve genel düşüş trendinin sürdüğü bildirildi.
AB Komisyonu'na göre geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10'una ulaşan cari açık bu yıl yüzde 9,3 ve gelecek yıl yüzde 8,7'ye inecek.
Komisyon ayrıca Türkiye'de bütçe açığının bu yıl yüzde 1,6 ve 2013'te yüzde 1,8 düzeyinde kalmasını ve kamu borç yükünün azalmaya devam ederek bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 37,1'ine gerilemesini bekliyor.
AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn'in düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı 2012 bahar ekonomik göstergeler raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme hedefi yerini küçülmeye bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:13
Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomisi
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