AB'den tek gelmekten gurur duymadım

İSTANBUL

Conrad Otel'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu'nun açılışında konuşan, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Jean Asselborn toplantıya AB'den gelen tek dışişleri bakanı olmaktan pek gurur duymadığını söyledi.

Asselborn, ''Medeniyetler İttifakı'nı desteklemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu, AB'nin siyasi ve ahlaki sorumluluğudur'' dedi.

Jean Asselborn, Medeniyetler İttifakı'nın misyonunun geçmişten daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yemen Başbakanı Mohamed Basendwah da 6 aydır başbakan olduğunu hatırlatarak, ''Yemen'de bütün Yemenliler bana Yemen'in Erdoğan'ı diyor. Bundan kıvanç duyuyorum'' ifadesini kullandı.