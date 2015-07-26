BRÜKSEL - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi.

Mogherini'nin basın ofisinden, telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin son terör saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajını ilettiği ve Türkiye'nin DAEŞ'le ve her türlü terörizmle mücadele çabalarını desteklediklerini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yüksek Temsilci, aynı zamanda Kürt halkıyla Çözüm Süreci'nin canlı ve yolunda tutulmasının temel öneminin altını çizdi. Terör grupları süreci heba etmemeli ve ateşkes muhafaza edilmeli" ifadesine yer verildi.