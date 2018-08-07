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AB’de 'altın pasaport' endişesi

AB Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, "Birlik ülkelerinde yapılacak yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlık (altın pasaport) güvenlik riski oluşturuyor." dedi.

AB’de 'altın pasaport' endişesi

AB Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, "Birlik ülkelerinde yapılacak yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlık (altın pasaport) güvenlik riski oluşturuyor." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 16:44
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AB’de 'altın pasaport' endişesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, birlik ülkelerinde yapılacak yatırımlar karşılığında verilen vatandaşlığın (altın pasaport) güvenlik sorunu oluşturduğu uyarısında bulundu.

Alman Die Welt gazetesininde yayınlanan röportajında, Jourova, AB üyesi ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarına giderek artan sayıda yatırımlar karşılığında vatandaşlık verdiklerini belirterek, üye ülkeleri bu uygulamada ihtiyatlı olunması gerektiği konusunda uyardı.

Jourova, AB Komisyonunun yatırımcılara verilen “altın pasaport” konusunda büyük endişe taşıdığını vurgulayarak, “Vatandaşlığın verilmesi, ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Çünkü pasaport sahiplerine AB vatandaşlarının tüm haklarını vererek, birlik içinde özgürce hareket etmelerine izin veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin suç işleyenlerin, yolsuzluğa bulaşanların ve kara para aklayanların güvenli bir sığınağı olmaması gerektiğinin altını çizen Jourova, üye ülkelerin bir an önce kara para aklama ile mücadele konusundaki AB'nin yeni kanunlarını uygulaması gerektiğini kaydetti.

Jourova, AB'de “truva atları” istemediklerini belirterek “Bazı üye ülkeler, vatandaşlığın suçlulara verilmediğinden emin olmak için daha fazlasını yapmalıdır.” ifadesini kullandı.

100 bin avro vatandaşlık yolunu açıyor

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, 2016 yılında yüzde 87'si AB dışı ülkelerden olmak üzere, toplamda 995 bin kişiye AB ülkeleri tarafından vatandaşlık verildi. Bu sayı 2015 yılında 841 bin ve 2014'te 889 bin idi.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, 100 bin avrodan fazla yatırım yapan yabancılara vatandaşlığın yolunu açmıştı. Birlik içinde Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık “altın vize” programına sahip olan ülkeler olarak dikkati çekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABVera Jourova
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