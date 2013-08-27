Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

ABD'den üs ve hava sahası talebi

ABD, Yunanistan’dan askeri üsler ile hava ve deniz sahasını kullanma talebinde bulundu.

ABD'den üs ve hava sahası talebi

ABD, Yunanistan’dan askeri üsler ile hava ve deniz sahasını kullanma talebinde bulundu.

27 Ağustos 2013 Salı 16:12
686 Okunma
ABD'den üs ve hava sahası talebi
ATİNA/LONDRA

ABD’nin, Suriye’ye askeri müdahale durumunda Yunanistan’dan müttefik kuvvetlere kolaylık ve katkı sağlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ABD’nin, Yunanistan Savunma Bakanlığından müdahale anında Suda ve Kalamata’daki askeri üsleri ile deniz ve hava sahasını kullanma talebinde bulunduğu belirtilirken, Atina’nın, transatlantik anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine sonuna kadar yerine getirmeye hazır olduğunu ancak askeri operasyonlarda fiilen yer almayacağını bildirdiği kaydedildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının operasyon merkezine ulaşan bilgilere göre, bölgede müttefik kuvvetlere ait çok sayıda geminin toplandığı, bunun da operasyonla ilgili kararın alındığı şeklinde değerlendirildiği ifade edilen haberlerde, Yunanistan’ın, sadece çatışmaların genel bir hal alması durumunda silahlı kuvvetlerini bölgedeki Yunanlıların uzaklaştırılması için harekete geçirebileceğinin bildirildiği kaydedildi. 

“Atina hükümeti Ortadoğu krizini fırsat olarak görüyor"

Atina’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ortadoğu’da son günlerdeki gelişmelerin Yunan hükümeti tarafından Yunanistan’ın bölgedeki jeostratejik rolünün yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kathimerini, ABD’nin, “Ankara’nın, Suriye krizine olan yoğun siyasi katılımı nedeniyle Türkiye’deki askeri tesisleri ve geçiş yollarını kullanmakta son derece ihtiyatlı ve çekinceli davrandığını” ileri sürdüğü haberinde, ortaya çıkan bu durumun değerlendirilmesi için Yunanistan Dışişleri Bakanlığında toplantı düzenlendiğini yazdı.

Yunanistan’ın Arap ülkeleri için "güvenilir bir muhatap" olmayı sürdürmesinin, rolünün yükseltilmesinde kilit noktası oluşturduğu ifade edilen haberde, bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Venizelos’un 5 Eylül’de gerçekleştireceği Mısır ziyaretinin büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD’nin taleplerinin, Yunan askeri çevreler tarafından Suriye’ye askeri bir müdahale durumunda Yunanistan’ın kilit rolü oynayacağı şeklinde değerlendirildiği belirtilen haberde, şunlar kaydedildi:

“Son günlerdeki gelişmeler Yunan hükümeti tarafından ülkenin jeostratejik rolünün bölgedeki istikrarsızlık ve değişkenlik ile krizin yayılma riski göz önüne alındığında kalıcı biçime dönüşebilecek şekilde yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak algılanıyor. 

Bununla birlikte askeri bir müdahalenin beklenmedik boyutlara ulaşma olasılığı da endişe yaratıyor. Atina için önemli olan, zor ve talepler içeren bir ortamda, dengeleri koruyabilmektir.”

Olası tüm senaryolar için hazırız

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel,  Brunei'de bulunan  BBC'ye verdiği demeçte, bölgedeki savaş gemileri ve uçaklarını Obama ne yönde karar alırsa alsın yerine getirmek için uygun pozisyonlara konumlandırdıklarını söyledi. 

Savunma Bakanlığının Obama'ya "olası tüm senaryolar için seçenekler" sunduğunu belirten Hagel, "Başkan Obama, bu seçenekleri değerlendiriyor. Harekete hazırız" dedi. 

ABD Donanması'nın Akdeniz'in doğusunda 4 destroyeri ve çok sayıda savaş uçağı bulunuyor. 



AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:13
Anahtar Kelimeler:
YunanistanAskeriABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ