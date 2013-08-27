ABD'den üs ve hava sahası talebi

ATİNA/LONDRA

ABD’nin, Suriye’ye askeri müdahale durumunda Yunanistan’dan müttefik kuvvetlere kolaylık ve katkı sağlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ABD’nin, Yunanistan Savunma Bakanlığından müdahale anında Suda ve Kalamata’daki askeri üsleri ile deniz ve hava sahasını kullanma talebinde bulunduğu belirtilirken, Atina’nın, transatlantik anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine sonuna kadar yerine getirmeye hazır olduğunu ancak askeri operasyonlarda fiilen yer almayacağını bildirdiği kaydedildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının operasyon merkezine ulaşan bilgilere göre, bölgede müttefik kuvvetlere ait çok sayıda geminin toplandığı, bunun da operasyonla ilgili kararın alındığı şeklinde değerlendirildiği ifade edilen haberlerde, Yunanistan’ın, sadece çatışmaların genel bir hal alması durumunda silahlı kuvvetlerini bölgedeki Yunanlıların uzaklaştırılması için harekete geçirebileceğinin bildirildiği kaydedildi.

“Atina hükümeti Ortadoğu krizini fırsat olarak görüyor"

Atina’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ortadoğu’da son günlerdeki gelişmelerin Yunan hükümeti tarafından Yunanistan’ın bölgedeki jeostratejik rolünün yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kathimerini, ABD’nin, “Ankara’nın, Suriye krizine olan yoğun siyasi katılımı nedeniyle Türkiye’deki askeri tesisleri ve geçiş yollarını kullanmakta son derece ihtiyatlı ve çekinceli davrandığını” ileri sürdüğü haberinde, ortaya çıkan bu durumun değerlendirilmesi için Yunanistan Dışişleri Bakanlığında toplantı düzenlendiğini yazdı.

Yunanistan’ın Arap ülkeleri için "güvenilir bir muhatap" olmayı sürdürmesinin, rolünün yükseltilmesinde kilit noktası oluşturduğu ifade edilen haberde, bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Venizelos’un 5 Eylül’de gerçekleştireceği Mısır ziyaretinin büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD’nin taleplerinin, Yunan askeri çevreler tarafından Suriye’ye askeri bir müdahale durumunda Yunanistan’ın kilit rolü oynayacağı şeklinde değerlendirildiği belirtilen haberde, şunlar kaydedildi:

“Son günlerdeki gelişmeler Yunan hükümeti tarafından ülkenin jeostratejik rolünün bölgedeki istikrarsızlık ve değişkenlik ile krizin yayılma riski göz önüne alındığında kalıcı biçime dönüşebilecek şekilde yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak algılanıyor.

Bununla birlikte askeri bir müdahalenin beklenmedik boyutlara ulaşma olasılığı da endişe yaratıyor. Atina için önemli olan, zor ve talepler içeren bir ortamda, dengeleri koruyabilmektir.”

Olası tüm senaryolar için hazırız

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Brunei'de bulunan BBC'ye verdiği demeçte, bölgedeki savaş gemileri ve uçaklarını Obama ne yönde karar alırsa alsın yerine getirmek için uygun pozisyonlara konumlandırdıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığının Obama'ya "olası tüm senaryolar için seçenekler" sunduğunu belirten Hagel, "Başkan Obama, bu seçenekleri değerlendiriyor. Harekete hazırız" dedi.

ABD Donanması'nın Akdeniz'in doğusunda 4 destroyeri ve çok sayıda savaş uçağı bulunuyor.