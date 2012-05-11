ABD'den Türkiye'ye NATO çıkışı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, NATO'da İsrail ile ortaklık faaliyetlerinin Türkiye'nin itirazları nedeniyle ilerlememesinden üzüntü duyduklarını belirterek, ''Hiçbir ülke, ikili anlaşmazlıklarını ittifaka taşımamalı'' dedi.

Gordon, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde katıldığı ''NATO: Chicago ve Ötesi'' başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Parti Utah Senatörü Mike Lee'nin, ''Önümüzdeki 10 gün içerisinde Türkiye'nin, İsrail'in NATO zirvesine katılımına itirazının yumuşamasını bekliyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna cevaben Gordon, bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu ve konuya açıklık getirmek istediğini kaydederek, şunları söyledi:

''NATO, İsrail'i Chicago'daki zirveye davet etmeyi tasarlamadı. İsrail, NATO'nun önemli bir ortağı ve tabii ABD'nin de önemli bir müttefiki. NATO'nun ortaklık düzenlemelerinden Akdeniz Diyaloğu'nun bir üyesi.

Ancak Chicago zirvesinde, lojistik ve zaman meselesinden dolayı, bu ortaklıkların her birinin toplantısının yapılması hiçbir zaman gündemde yoktu. Dolayısıyla Akdeniz Diyaloğu'nun bir toplantısı ve İsrail'e yönelik, Türkiye'nin engelleyebileceği özel bir davet söz konusu değildi. Bu konuyla alakalı haberler ve spekülasyonları gördüm ama bunlar doğru değil.

ABD'nin, NATO'nun ortaklık faaliyetlerinde diğerlerinin katılımına imkan tanınırken, belirli ülkelerin engellenmesine izin vermeyeceğini yineleyen Gordon, Senatör Lee'nin, ''Ama Türkiye yine de İsrail'in içinde yer aldığı herhangi bir ortaklık faaliyetine itiraz ediyor'' yorumu üzerine, ''doğru'' ifadesini kullandı