Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

ABD'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım yok

ABD, Türkiye ve 6 ülkeyi İran'dan petrol alımlarını düşürdükleri için ekonomik yaptırımlardan muaf tutacağını açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım yok

ABD, Türkiye ve 6 ülkeyi İran'dan petrol alımlarını düşürdükleri için ekonomik yaptırımlardan muaf tutacağını açıkladı.

12 Haziran 2012 Salı 08:28
492 Okunma
ABD'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım yok
WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Güney Afrika, Sri Lanka ve Tayvan'ın İran'dan satın aldıkları ham petrol miktarını önemli oranda düşürdüklerine dikkat çekti. 
Clinton, bunun sonucunda, 2012 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 1245 sayılı bölümünde yer alan yaptırımların, bu 7 ülkedeki finansal kuruluşlara, süresi uzatılabilecek şekilde 180 günlük dönem için uygulanmayacağını ve bu yöndeki bildirimin Kongre'ye sunulacağını belirtti.
ABD, mart ayında da Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İngiltere'yi İran'dan petrol alımlarında önemli ölçüde kesintiye gittikleri için yaptırımlardan muaf tutma kararı almıştı. 
Söz konusu yaptırımları İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek ve Tahran yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için uyguladıklarına işaret eden Clinton, İran'ın petrol satışını azaltarak İranlı yetkililere ''uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atana kadar giderek artan bir tecrit ve baskıya maruz kalacakları'' mesajını verdiklerini söyledi. 
Clinton, Tahran yönetimine önümüzdeki günlerde Moskova'da yapılacak ''5+1'' görüşmeleri sırasında uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atma çağrısında bulundu. 

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:29
Anahtar Kelimeler:
ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ