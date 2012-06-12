ABD'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım yok

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Güney Afrika, Sri Lanka ve Tayvan'ın İran'dan satın aldıkları ham petrol miktarını önemli oranda düşürdüklerine dikkat çekti.

Clinton, bunun sonucunda, 2012 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 1245 sayılı bölümünde yer alan yaptırımların, bu 7 ülkedeki finansal kuruluşlara, süresi uzatılabilecek şekilde 180 günlük dönem için uygulanmayacağını ve bu yöndeki bildirimin Kongre'ye sunulacağını belirtti.

ABD, mart ayında da Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İngiltere'yi İran'dan petrol alımlarında önemli ölçüde kesintiye gittikleri için yaptırımlardan muaf tutma kararı almıştı.

Söz konusu yaptırımları İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek ve Tahran yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için uyguladıklarına işaret eden Clinton, İran'ın petrol satışını azaltarak İranlı yetkililere ''uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atana kadar giderek artan bir tecrit ve baskıya maruz kalacakları'' mesajını verdiklerini söyledi.

Clinton, Tahran yönetimine önümüzdeki günlerde Moskova'da yapılacak ''5+1'' görüşmeleri sırasında uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atma çağrısında bulundu.