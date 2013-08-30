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ABD'den Suriye'ye "delil karartma" suçlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, Suriye rejimi hakkında, kimyasal silah kullanımı ile ilgili olarak, ''Sistematik bir şekilde delilleri yok ettiler'' dedi.

ABD'den Suriye'ye "delil karartma" suçlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, Suriye rejimi hakkında, kimyasal silah kullanımı ile ilgili olarak, ''Sistematik bir şekilde delilleri yok ettiler'' dedi.

30 Ağustos 2013 Cuma 11:50
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ABD'den Suriye'ye
NEW YORK

ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısında gündemin tamamına yakını Suriye’deki gelişmelere ayrıldı.

Bakanlık sözcüsü Marie Harf, Suriye rejimi hakkında, kimyasal silah kullanımı ile ilgili olarak, ''Sistematik bir şekilde delilleri yok ettiler'' dedi.

ABD Başkanı Obama’nın Suriye’nin kimyasal silah kullanımına nasıl cevap vereceği konusunda  henüz net bir karar almadığına vurgu yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf, ''Her adımımızda milli güvenlik çıkarlarımızı dikkate alıyoruz'' darken, bir soru üzerine,  Rusya’nın Suriye konusunda iki yıldır ilerleme kaydetmediğini ifade etti. Kimyasal silahların gelişigüzel kullanımıyla ilgili Başkan Obama’nın, Esed rejimine karşı sarf ettiği, ''Esed rejimine kimyasal silah kullanmak yoluyla uluslararası kuralları çiğnemekten öte, yeni bir durum oluşturduklarını anlamalarını sağlamalıyız'' şeklindeki cümlesini hatırlatan sözcü, ABD’nin de müttefiki olan bazı ülkelerle  sınır komşusu olan Esed yönetiminin kimyasal silah kullanarak ABD’nin bölgedeki çıkarlarına zarar verdiğini söyledi. 

Sistematik bir şekilde delilleri yok ettiler

"Biz rejime ilk günden, kısıtlamasız bir ulaşım imkanı sunmasını istedik. Muhalefet ilk günden, kontrol ettiği bölgede araştırmaya izin vereceklerini söyledi. Suriye’de BM denetçilerine izin vermeyen tek taraf var o da rejimdir'' diyen Sözcü Harf, her adımda Suriye rejiminin bu çabaya engel çıkarttığını, birkaç gün bölgeyi bombardımana tutmasının da bu çabaya dahil olduğunu söylerken, ''Rejim neden BM ekibine engel olmak için 5 gün boyunca bölgeyi bombaladı. Sistematik bir şekilde, delilleri yok ettiler'' ifadelerine yer verdi.

BM denetçilerinin New York’a dönüşünde getirdikleri delilleri inceleyeceklerini söyleyen Harf, bu sürecin çok uzamasından dolayı kendi edindikleri bilgiler doğrultusunda  ilerlediklerini belirtti. 

İstihbaratçılarımızın iki iddiası var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf, ''İstihbaratçılarımızın iki idiası var. Birincisi; 21 Ağustos’ta Suriye’de kimyasal silah kullanmış olmaları, ikincisi; Bundan Esed rejiminin sorumlu olduğudur, bunu net bir şekilde belirtmek isterim'' dedi.

Harf, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Saxby Chambliss’in, ''Suriye halkına karşı kimyasal silahların kullanımındaki sorumluluğun Esed rejimine ait olduğu konusunda şüphe yoktur'' şeklindeki sözlerine de yer Verdi. Harf, ayrıca aynı komitenin üyesi Senatör Feinstein’in de aynı doğrultudaki sözlerini hatırlattı.Karar sürecinde kongre üyeleri ile yakın temasta olmak istediklerini ancak bunun her bir üye ile tek tek temas kurma anlamına gelmediğine değinen sözcü, İstihbarat Komitesi yetkilileriyle yapılan görüşmenin bu kapsama girdiğini belirtti. 

Irak ile karşılaştırılamaz

Suriye’deki durumun Irak savaşındakinden açıkça farklı bir boyutta olduğunu savunan sözcü Harf, ''Irak’ta Birleşik Devletler, kitle imha silahlarını olup olmadığını ispat için çalışıyordu. Suriye’de ise kimyasal silahların sadece var olduğunu değil, kullanıldığını da biliyoruz. Onlar 3 aydır kullanılıyordu. 21 Ağustos’ta da kullanıldığını açıkladık. Bu itiraz edilemez bir durumdur'' diye konuştu.

''Hiçkimse, Irak’ta olduğu gibi, geniş kapsamlı bir askeri müdahaleden bahsetmiyor. Askeri müdahale yoluyla bir rejim değişikliği de hedeflemiyoruz'' sözlerine yer veren sözcü, muhtemel bir saldırı durumunda, Suriye’nin bölgedeki Amerikan müttefiki ülkelerine yapacağı muhtemel saldırı ihtimalinin de karar aşamasında değerlendirilen konular arasında olduğunu belirtti.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 11:51
Anahtar Kelimeler:
ABDden Suriyeye Delil Karartma Suçlaması
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