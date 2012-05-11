ABD'den Suriyelilere 40 milyon $'lık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda göç, nüfus ve mülteci işlerinden sorumlu Anne C. Richard, Ürdün'ün Amman'da yaptığı açıklamada, ''bu krizde Suriye halkına yardım etmek amacıyla, ABD'nin yaklaşık 40 milyon dolarlık insani yardımını açıklamaktan dolayı mutlu olduğunu'' belirtti.

Anne C. Richard, ''ABD'nin, Suriye'deki şiddetten etkilenenlere insani yardım sağlamak için elinden geleni yaptığını'' kaydetti.

Richard, 40 milyon doların, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve insani yardım örgütlerine bağış yoluyla aktarılacağını söyledi.