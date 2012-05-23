ABD'den hava saldırısı

ABD'ye ait bir insansız hava aracının Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği füze saldırısında 4 kişi öldü.

Pakistanlı istihbarat yetkilileri, ABD insansız hava aracının Kuzey Veziristan aşiret bölgeseninde, Hakkani örgütünün güçlü kalesi konumundaki Datta Hel kasabasında bulunan bir binaya 2 füze attığını söyledi.

Adları gizli kalmak koşuluyla konuşan yetkililer, saldırı sonucu ölenlerin Hakkani örgütü militanları olduğunun sanıldığını belirtti. Ancak bu kişilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin, insansız hava araçlarıyla Pakistan'da düzenlediği saldırılar, bu ülke ile Pakistan arasında giderek kızışan bir ihtilaf konusu haline gelmiş durumda.

Pakistan parlamentosu son aldığı bir kararla ABD'den Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıları durdurmasını talep etti. Ancak ABD'nin üstü örtülü CIA programını sona erdirmek niyetinde olmadığı, bu ülkeden yapılan çeşitli açıklamalarla birkaç kez açık dille ifade edildi.

