Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

ABD'deki kilise saldırısı protesto edildi

Güney Carolina'da binlerce Amerikalı, Afrikan Methodist Episkopal Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla Charleston'daki Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nde buluştu

ABD'deki kilise saldırısı protesto edildi

Güney Carolina'da binlerce Amerikalı, Afrikan Methodist Episkopal Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla Charleston'daki Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nde buluştu

22 Haziran 2015 Pazartesi 10:22
379 Okunma
ABD'deki kilise saldırısı protesto edildi

CHARLESTON - Güney Carolina'da binlerce Amerikalı, Afrikan Methodist Episkopal Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla Charleston'daki Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nde buluştu. 

Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nün Charleston ve Mount Pleasant yakalarında toplanan binlerce Amerikalı, polisin yürüyüş yolunu açmasıyla köprünün ortasına yürüdü. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyen kalabalık, köprünün ortasında buluşarak, sözlerini İncil'den alan ''Benim küçük ışığım'' adlı şarkıyı söyledi. El ele tutuşarak barış mesajı veren kalabalığa, köprü altına yanaşan onlarca tekne ve bot da eşlik etti. Havanın kararmasının ardından kalabalık grup köprüden ayrıldı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 21 yaşındaki Dylann Roof adlı silahlı saldırganın ülkenin en eski kiliselerinden biri olan Emanuel Afrika Metodist Episkopal Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zanlı, Kuzey Carolina'nın Shelby kasabasında yakalanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 09:26
Anahtar Kelimeler:
Saldırıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ