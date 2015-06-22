ABD'deki kilise saldırısı protesto edildi

CHARLESTON - Güney Carolina'da binlerce Amerikalı, Afrikan Methodist Episkopal Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı protesto etmek amacıyla Charleston'daki Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nde buluştu.

Arthur Ravenel Jr. Köprüsü'nün Charleston ve Mount Pleasant yakalarında toplanan binlerce Amerikalı, polisin yürüyüş yolunu açmasıyla köprünün ortasına yürüdü. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyen kalabalık, köprünün ortasında buluşarak, sözlerini İncil'den alan ''Benim küçük ışığım'' adlı şarkıyı söyledi. El ele tutuşarak barış mesajı veren kalabalığa, köprü altına yanaşan onlarca tekne ve bot da eşlik etti. Havanın kararmasının ardından kalabalık grup köprüden ayrıldı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 21 yaşındaki Dylann Roof adlı silahlı saldırganın ülkenin en eski kiliselerinden biri olan Emanuel Afrika Metodist Episkopal Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zanlı, Kuzey Carolina'nın Shelby kasabasında yakalanmıştı.